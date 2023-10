Nach Hagelgewitter: Nächste Starkregen-Front schon in Sicht

Gestern ist ein Hagelunwetter über große Teile Kärntens gezogen – neben reichlich Regen hat es auch Hagelschauer mit kleineren Körnern mit sich gebracht. Zahlreiche Videos zeigen die Szenen – wir haben berichtet.

©Leser | Hagelschauer über Nötsch im Gailtal.

©Leserin | Das Hagelgewitter zog auch über das Rosental.

©Leser | In großen Teilen Kärntens hat es gestern gehagelt.

Kärntner Wetterstationen dominieren Niederschlagsstatistik

Wie nun die „GeoSphere Austria“ auf Facebook schreibt, seien es vor allem Kärntner Wetterstationen gewesen, die gestern den meisten Regen abbekommen haben. So waren es am Loibl fast 90 Millimeter, in Ferlach, Bad Eisenkappel und Hermagor immerhin noch über 50 Millimeter Niederschlag gewesen. Aber auch Klagefurt und Villach haben beispielsweise jeweils über 40 Millimeter abbekommen.

Ergiebiger Regen in Oberkärnten zum Start der Woche

Und die nächste Starkregen-Front ist bereits in Sicht. Während das Wochenende noch relativ ruhig verlaufen dürfte – wenn auch im Gebirge stellenweise stürmisch – wird es zu Beginn der Woche wieder nass, wie die „Unwetterwarnzentrale“ meldet. So heißt es etwa, dass es bereits am Montag in Oberkärnten kräftig, „teils auch gewittrig durchsetzt“ regnen soll. Spätestens in der Nacht auf Dienstag dürfte sich das dann auch auf den Rest des Landes und Österreichs ausbreiten. Vor allem in Oberkärnten dürfte es auch wieder ergiebiger regnen – 50 bis 100 Millimeter seien demnach neuerlich möglich.