„Sechser“ nicht geknackt – zwei Personen gewinnen dennoch 105.000 Euro

Veröffentlicht am 28. Oktober 2023, 15:57 / ©ORF/Günther Pichlkostner

Bei der letzten Lotto-Ziehung hatte zwar keiner der Spielteilnehmer die „sechs Richtigen“ am Schein, dafür konnten gleich zwei Tipps den Jackpot beim „Fünfer mit der Zusatzzahl“ knacken – ein Kärntner und ein Niederösterreicher. Beide sind nun um jeweils 105.000 Euro reicher. Sowohl bei „Lotto Plus“ als auch beim „Joker“ hat es am Mittwoch keinen Sieger gegeben. Und am morgigen Sonntag gibt es dann ein besonderes Jubiläum: Die Lotto-Ziehung wird zum bereits 3.333 mal durchgeführt.