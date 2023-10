Vier Verletzte: Wiener Familie nach Unfall auf A2 jetzt im Krankenhaus

Gegen 10.10 Uhr war heute eine 40-jährige Wienerin mit ihrem Auto auf der A2 Süd Autobahn von Wien kommend in Richtung Graz unterwegs. Am Beifahrersitz saß ihr 43-jähriger Mann sowie die beiden Kinder (vier und sieben Jahre alt) im Fahrzeug. Plötzlich kam die Frau laut eigener Aussage wegen der Nässe ins Schleudern und rechts von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge stieß das Fahrzeug gegen den Beginn einer Leitschiene und wurde dadurch in die Luft geschleudert.

A2 an der Stelle zeitweise zur Gänze gesperrt

Das Auto krachte daraufhin vermutlich mit dem Dach gegen die aufsteigende Böschung, wurde dann wieder zurück auf den Pannenstreifen geschleudert und kam dort schließlich zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, andere Fahrzeuglenker leisteten sofort erste Hilfe. Im Einsatz standen neben der Rettung auch der Notarzthubschrauber – dieser musste allerdings niemanden ins Krankenhaus fliegen. Alle Insassen wurden von der Rettung ins Krankenhaus nach Oberwart gebracht und dürften, so die Polizei, „leichte bis mittelschwere Verletzungen erlitten haben“. Die A2 war zwischen 10.20 und 11.20 an dieser Stelle zeitweise zur Gänze gesperrt.