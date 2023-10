So wird Wirtschaftsservice Klagenfurts fit für die Zukunft

Am Bild: Udo Tarmann und Max Habenich (von links).

Am Bild: Udo Tarmann und Max Habenich (von links).

Veröffentlicht am 28. Oktober 2023, 19:47 / ©zVg

„Mit den wachsenden Aufgaben und der Fülle an Herausforderungen halte ich es für notwendig, einen ausgewiesenen Experten im Team zu haben. Mit Udo Tarmann haben wir genau so jemanden gefunden, der das städtische Liegenschaftsportfolio entwickeln und den Wirtschaftsstandort Klagenfurt bestens vermarkten wird“, so Wirtschaftsstadtrat Max Habenicht.

Stadtsenat hat bereits zugestimmt

Dieser Entscheidung Habenichts hat der Stadtsenat in seiner Sitzung bereits zugestimmt. Tarmann war maßgeblich für die positive Entwicklung des Logistikstandortes in Fürnitz verantwortlich. Aufgrund seiner mehr als zwanzigjährigen Erfahrung bringt er maßgebliche Kompetenzen in den Bereichen Betriebsansiedelung, Standortentwicklung und -marketing sowie Logistik mit. Darüber hinaus konnte er sich auch bereits ein umfangreiches Netzwerk im Alpen-Adria-Raum aufbauen.

So sollen die Weichen gestellt werden

„Udo Tarmann wird als dezidierter Ansprechpartner für Interessenten im Bereich der Betriebsansiedelung agieren und dadurch die Servicequalität für Unternehmen, die sich in Klagenfurt niederlassen möchten, signifikant erhöhen. Wir stellen damit die Weichen, um den Wirtschaftsstandort Klagenfurt zu stärken, die Attraktivität der Region für Unternehmen weiter zu steigern und uns für die Zukunft zu rüsten“, erklärt Habenicht abschließend. Tarmann wird übrigens mit 1. Jänner 2024 starten.