Aufgefahren: Zwei Verletzte bei Unfall in Landskron

Heute Nachmittag, am 28. Oktober gegen 13 Uhr, war ein 34-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land mit seinem Auto von Wernberg kommend in Richtung Villach unterwegs. In Landskron fuhr er dem vor ihm fahrenden Auto, gelenkt von einem 27-jährigen Villacher auf – er hatte das Fahrzeug zu spät wahrgenommen, wie die Polizei berichtet. Der 11-jährige Beifahrer des 34-Jährigen sowie der 27-jährige Villacher wurden verletzt und musste von der Rettung ins LKH nach Villach gebracht werden. An beiden Autos ist erheblicher Sachschaden entstanden.

©Leserin | Unfall auf der B83.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 28.10.2023 um 20:08 Uhr aktualisiert