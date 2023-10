Sonnig und mild wird das Wetter in Ã–sterreich zum Wochenende

„Mit föhniger Südwestströmung stauen sich an der Alpensüdseite immer mehr tiefe Wolkenfelder und zum Abend hin beginnt es auch ein wenig zu regnen. Im Osten und Südosten halten sich Nebel- und Hochnebelfelder teilweise zäh bis in den Nachmittag hinein. Ãœberall sonst ist es meist sonnig und sehr mild, durchziehende hohe Schleierwolken können den Sonnenschein aber auch etwas trüben“, so prognostiziert die GeoSphere Austria. Es soll vorwiegend windstill werden, Föhn ist jedoch möglich. Im Süden und Südwesten kann dieser jedoch auch lebhafter werden. In der Früh ist es noch frisch mit Temperaturen zwischen 0 und 9 Grad. Am Nachmittag soll es wieder wärmer werden: Höchstwerte von 9 bis 21 Grad sind zu erwarten.