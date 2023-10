Der Sonntag beschert einen sonnigen Wochenabschluss

„Am Sonntag kommt allmählich teils lebhafter, föhniger Südwestwind auf. Dieser löst den anfangs oft dichten Nebel und Hochnebel meist im Lauf des Vormittags auf und dann ist es überall sonnig. Abseits der Nebelfelder scheint von Beginn an häufig ungetrübt die Sonne“, so prognostiziert die GeoSphere Austria. In der Früh ist es noch frisch mit Temperaturen zwischen 2 Grad (in Alpentälern) und 8 Grad in der Südsteiermark. Am Nachmittag soll es wieder wärmer werden: Höchstwerte von 14 bis 18 Grad sind zu erwarten.