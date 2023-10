Drei Verletzte: Wilde Schlägerei beendet „Halloween-Party“

In der Nach auf heute hat in einem Gastlokal in Dellach im Drautal eine „Halloween-Party“ stattgefunden. Dort ist es zu einer erst verbalen und in weiterer Folge handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-jährigen Iraner, dessen 16-jährigen Sohn und drei Security-Mitarbeitern gekommen. Die drei Security-Mitarbeiter wurden dabei vom 45-Jährigen und dem 16-Jährigen mit Schlägen ins Gesicht verletzt, wie Zeugen berichten, so die Polizei.

Die beiden Männer werden angezeigt

Sie begaben sich daraufhin selbstständig zur medizinischen Versorgung in das BKH Lienz. Aufgrund der fehlenden Securitykräfte und der großen Besucherzahl wurde die Party dann auch im Einvernehmen mit dem Veranstalter und dem Behördenvertreter der BH Spittal um 2 Uhr ohne weitere Vorfälle beendet. Die beiden Männer werden nun angezeigt.