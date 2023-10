Kurzer Zwischenstopp: „Terminator“ zu Gast in der Steiermark

Von London kommend gab es in der Steiermark für Hollywood-Star und Politiker Arnold Schwarzenegger einen kurzen Zwischenstopp in jenem Ort, in welchem er einst aufgewachsen ist. In Thal bei Graz war er mit seiner Partnerin, Heather Milligan, zu Gast, wie Medien berichten.

Heute geht es schon wieder weiter

Ein Halt im Geburtshaus des Terminators, das jetzt das berühmte „Arnold Schwarzenegger Museum“ ist, durfte dabei natürlich nicht fehlen. Mit einigen langjährigen Wegbegleitern ging es dann noch zum Thalersee und nach Graz für ein Schnitzel. Bereits am heutigen Sonntag geht es für die beiden aber auch schon wieder weiter.