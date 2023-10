Halloween: Wann wird die Jagd nach Süßem zur Straftat?

Veröffentlicht am 29. Oktober 2023, 07:52 / ©pexels

Mit den Worten „Süßes oder Saures“ werden in zwei Tagen wieder zahlreiche Kinder und Jugendliche am 31. Oktober von Haus zu Haus ziehen und entweder eine süße Spende erhalten oder den Bewohnern einen Streich spielen. Nun warnt jedoch die Kärntner Polizei, dass ein solcher Streich auch nach hinten los gehen kann. Denn: „Nicht alles, was ein „harmloser Streich“ sein soll, ist auch erlaubt.“

Verstärkte Streifen am 31. Oktober

„Das Verunstalten oder Beschmieren von Häusern oder Autos, das Beschädigen von Briefkästen, das Zerstören von Mülltonnen, aber auch die Bedrohung von Menschen oder Diebstähle stellen Straftaten dar, die ausnahmslos zur Anzeige gebracht werden“, heißt es vonseiten der Polizei. Diese werde auch verstärkt Streifen am 31. Oktober im Einsatz haben und einschreiten, wenn es nötig ist.

Polizei richtet sich mit Appell an Erziehungsberechtigte

Übrigens: Auch Kinder unter 14 Jahren können auf die Wiedergutmachung des entstandenen Schadens, beispielsweise die Reinigung der Hausfassade, geklagt werden. Zudem erfolgt auch bei diesen Kindern ein Bericht an die zuständige Jugendwohlfahrt. Die Polizei appelliert nun an die Erziehungsberechtigten ihre Kinder noch vor Halloween darauf aufmerksam zu machen. Zudem dürfen Kinder bis 14 Jahre nur bis 23 Uhr und Jugendliche bis 16 Jahre nur bis 1 Uhr ohne Aufsichtsperson „fort gehen“.