Handtasche in Villacher Supermarkt gestohlen: Kennt ihr diese Frau?

Am 22. Juli gegen 11 Uhr wurde die Handtasche einer 62-jährigen Villacherin in einem Supermarkt gestohlen. In weiterer Folge wurde die gestohlene Kreditkarte von einer unbekannten Frau in einem Sportgeschäft zum Kauf von Waren im Wert von mehreren hundert Euro und einer Bargeldbehebung in einer Bank von ebenfalls mehreren hundert Euro verwendet.

Jetzt wurden Lichtbilder veröffentlicht

Nun hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt eine Personenfahndung durch die Veröffentlichung von Lichtbildern aus der Überwachungskamera angeordnet. Hinweise sollen dabei an die Polizeiinspektion in der Villacher Trattengasse gehen, unter der Nummer: +43 59133 296 100.