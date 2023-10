Auto in Fluss gerollt: Schlafendes Mädchen von Zeugen rausgezogen

Vor einer Disko in Lieserbrücke hatte in der Nacht auf heute ein 17-jähriges Mädchen in einem Auto geschlafen, als dieses plötzlich rückwärts in die Lieser rollte. Das beobachteten allerdings glücklicherweise Zeugen, die das Mädchen aus dem Fahrzeug zogen und die Rettung riefen, die sie ins Krankenhaus brachte.

Autobesitzer war in der Disko

Auch die Einsatztaucher der Feuerwehr wurden gerufen, da das Auto einem 18-Jährigen gehörte. Wenig später fand man ihn aber in der Disko, womit der Einsatz abgebrochen werden konnte. Noch ist nicht klar, wie es dem Mädchen geht.

Update, 29. Oktober, 12.55 Uhr: Das 17-jährige Mädchen blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt, hatte jedoch einen Schock erlitten, wie die Polizei berichtet. Warum sich das Auto in Bewegung setzte, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels wurde fälschlicherweise behauptet, dass das Mädchen 15 Jahre alt ist. Tatsächlich ist sie laut Polizeibericht 17 Jahre alt. Dies wurde bereits aktualisiert und korrigiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2023 um 12:56 Uhr aktualisiert