Toll: Villacher Sport-Mittelschule veranstaltet Weihnachtsbasar

Die Schüler der 2a der Sport-Mittelschule in Villach veranstalten einen Weihnachtsbasar.

Veröffentlicht am 29. Oktober 2023, 11:05 / ©Fotomontage: Screenshot Google Street View & zVg

Gleich an mehreren Tagen Ende November wird in Villach vonseiten der 2a der Sport-Mittelschule Villach ein Weihnachtsbasar stattfinden, wie man gegenüber 5 Minuten berichtet. „Alle Produkte sind aus eigener Anfertigung und der gesamte Erlös kommt den Kindern zu Gute“, heißt es. Auf die Idee sind übrigens die Kinder der Klasse selbst gekommen, bereits voriges Jahr hat es einen Basar am Elternsprechtag gegeben.

Von Keksen bis Schokolade ist alles selbst gemacht

Von 21. bis 23. November findet der Basar beim LKH Villach, am 27. November auf der Terrasse des Parkhotels statt. „Es gibt selbst gemachte Kekse, laktosefreie Kekse, Badesalze, Seifen, Schlüsselanhänger, personalisierte Schokolade, Sachen aus Holz und vieles mehr“, so eine der Verantwortlichen gegenüber 5 Minuten abschließend.

Termine des Weihnachtsbasars: Beim LKH Villach: von 21. bis 23. November von 9 bis ca. 17 Uhr beim Haupteingang Auf der Terrasse des Parkhotels: am 27. November von 9 bis ca. 18 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2023 um 11:10 Uhr aktualisiert