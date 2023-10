Hilferuf: „Mimi ist spurlos verschwunden“ – habt ihr sie gesehen?

„Wir brauchen eure Hilfe!“ So startet ein Posting auf Facebook, das derzeit seine Kreise zieht – und zwar mächtige Kreise. Nach nur einem Tag wurde es bereits über 3.800 Mal geteilt. Hilfe wird bei der Suche nach einem Pferd gebraucht. „Mimi ist von 26. auf 27. Oktober spurlos von ihrer Koppel verschwunden“, heißt es in dem Posting weiter. Die Polizei sei bereits informiert, nun möchte man sich aber auch an die Facebook-Community wenden und bittet darum, „Augen und Ohren offen zu halten und fleißig zu teilen“. „Sie wird schmerzlich vermisst“, so die Post-Erstellerin.

Mimi ist knapp 40 Jahre alt

Die Besitzerin des Pferdes ist ein 11-jähriges Mädchen, welches ihren tierischen Gefährten vermisst. Die Frau, welche sich immer um das Pferd kümmert, berichtet gegenüber 5 Minuten, dass es aus ihrer Koppel in Seltschach verschwunden ist. „Sie ist knapp 40 Jahre alt und hatte bei uns einen Ablebensplatz“, meint sie abschließend und hofft ebenfalls, dass das Pferd wieder gefunden werden kann.

Hinweis: In einer früheren Version des Artikels wurde auf die Pferdebesitzerin als Informationsquelle verwiesen. Es handelte sich aber um die Person, welche sich um das Pferd kümmerte. Die Besitzerin ist ein 11-jähriges Mädchen. Dies wurde bereits aktualisiert und korrigiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2023 um 17:50 Uhr aktualisiert