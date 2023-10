Handball-Steirerderby geht klar an die „BT Füchse“

22:30 – so hieß es am Ende des Handball-Steirerderbys zwischen der HSG Holding Graz und den BT Füchsen – aus Sicht der Grazer. Trotz Aufbäumens in den zweiten 30 Minuten konnten die Grazer das Spiel nicht mehr drehen. Der Tabellenführer aus Bruck und Trofaiach ging dabei schnell mit 4:0 in Führung, zur Halbzeit stand es schon 16:9.

Grazer starten stark in zweite Halbzeit

In die zweite Halbzeit starteten die Grazer dann deutlich besser und reduzierten den Rückstand gleich zu Beginn. Schlussendlich brachte das aber auch nichts – im Gegenteil, den 7-Tore-Vorsprung nach der ersten Halbzeit konnten die „Füchse“ noch auf einen 8-Tore-Vorsprung ausbauen.