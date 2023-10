Erste Niederlage der Saison: Sturm Graz verliert gegen Austria Wien

Am heutigen Sonntag, den 29. Oktober 2023 traf der SK Puntigamer Sturm Graz auf den FK Austria Wien im Liebenauer Stadion. Die Polizei verordnete für die Zeit zwischen 11 und 19 Uhr einen Sicherheitsbereich. Beim vergangenen Spiel, bei dem Sturm Graz auf Atalanta Bergamo traf, kam es zu mehreren Ausschreitungen. Dabei wurden auch zwei Polizisten verletzt – 5 Minuten berichtete.

Weiterhin in Führung

Für die Grazer war es kein guter Start: Mit einem 1:0 für Austria gingen die Spieler in die Pause. Auch in der zweiten Halbzeit konnten die „Schwoazn“ nicht aufholen. Es wurde kein weiteres Tor geschossen. Das Match endete mit einem Punkt für die Wiener. Das heutige Spiel ist somit gleichsam eine Premiere für die Grazer in dieser Saison, jedoch mit einem bitteren Beigeschmack: Es ist ihr erste Niederlage. Sie bleiben zwar weiterhin an der Spitze, haben aber ihren Vorsprung zu FC Red Bull Salzburg nicht weiter ausbauen können.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 29.10.2023 um 16:51 Uhr aktualisiert