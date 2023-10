TSV Hartberg sicherte sich den Sieg beim Auswärtsspiel in Lustenau

Für den Grazer Verein TSV Hartberg ging es am heutigen Sonntag, den 29. Oktober 2023 nach Lustenau. Dort gingen sie als eindeutiger Sieger vom Feld. Mit einem 4:0 können die Steirer mit einem ordentlichen Erfolg in der Tasche wieder in die Heimat zurückkehren. Sie bleiben somit an fünfter Stelle der Tabelle.