Sturz in Kletterhalle: Frau (55) wird schwer verletzt ins LKH geflogen

Eine 55-jährige Frau aus Italien kletterte am 29. Oktober 2023 gegen 15.45 Uhr gemeinsam mit ihrer 64-jährigen Freundin, ebenfalls aus Italien, in einer Kletterhalle im Bezirk Hermagor. Die 64-jährige sicherte sie mit einem sogenannten halbautomatischen Sicherungsgerät. Die 55-Jährige kletterte im Vorstieg eine Route im Schwierigkeitsgrat 6b+. In einer Höhe von ca. 9,60 Metern, auf Höhe der 7. Zwischensicherung legte die 55-jährige eine kurze Pause ein. Als sie weiter klettern wollte, stürzte sie aus bisher unbekannter Ursache ca. zehn Meter ungebremst auf den Hallenboden.

Kollegin kam nicht zu Schaden

Die 55-jährige verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde nach medizinscher Erstversorgung vom Rettungshubschrauber C7 in das LKH Villach verbracht. Die sichernde zweitbeteiligte blieb unverletzt.

