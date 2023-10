Wochenstart: Der Montag bringt bis zu 20 Grad

Veröffentlicht am 29. Oktober 2023, 21:41 / ©5 Minuten

Mit teils lebhaftem, föhnigem Südwestwind soll der Wochenstart ausgesprochen mild werden. Ungetrübt ist der Montag aber nicht. „Ausgedehnte Wolkenfelder schieben sich immer wieder vor die Sonne und von den südlichen Niederen Tauern bis zu den Gurktaler Alpen sind die Wolken sogar die meiste Zeit dicht. Hier kann es am Nachmittag da und dort auch regnen. Am meisten Sonne gibt es im Südosten“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Morgens liegen die Temperaturen meist zwischen 5 und 10 Grad. Am Nachmittag wird es wärmer und es sind Höchstwerte zwischen 16 Grad (Oberen Murtal) und um 20 Grad (Südsteiermark) zu erwarten.