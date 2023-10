Regnerisch und trüb: So startet Kärnten in die neue Woche

Am Montag wird es überwiegend bewölkt, anfangs kann es gebietsweise auch nebelig werden. „Im Tagesverlauf breitet sich von Süden her Regen auf weite Teile Oberkärntens aus und auch in den Karawanken wird es rasch regnerisch. Nach einzelnen Schauern am Vormittag bleibt es hingegen im Großteil des Klagenfurter Beckens und des Lavanttals voraussichtlich bis zum Abend trocken“, so die Prognose der GeoSphere Austria. Die Höchstwerte liegen zwischen 12 und 15 Grad, in den östlichen Landesteilen sind sogar bis zu 17 Grad möglich. In der Nacht ziehen über ganz Kärnten verteilt mitunter kräftige Regenschauer durch, warnt der Wetterdienst.