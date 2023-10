Wetter am Montag: In einigen Gebieten sind 22 Grad möglich

„An der Alpensüdseite ist es mit Wolkenstau zunehmend trüb und am Nachmittag beginnt es immer öfter zu regnen. Ansonsten ziehen von Vorarlberg bis Salzburg ausgedehnte Wolkenfelder durch und die Sonne scheint nur zwischendurch. Weiter östlich ist es zunächst teils trüb durch Nebel oder Hochnebel. Sonst scheint noch überwiegend die Sonne bei hoher Bewölkung, ehe bis zum Abend auch weiter im Osten mehr Wolken aufziehen“, so die Prognose der GeoSphere Austria. In Föhnstrichen und am Alpenostrand soll tagsüber noch lebhafter bis kräftiger Süd- bis Südwestwind wehen. Der Morgen zeigt sich noch frisch mit Temperaturen zwischen 3 und 16 Grad, Tageshöchsttemperaturen variieren je nach Wolken, Sonne oder Föhn und befinden sich zwischen 13 und 22 Grad.