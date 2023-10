Frau vertrieb Auto-Einbrecher: Ein Mann festgenommen

Die 54-jährige Anrainerin versuchte, die Täter durch lautes Klopfen zu vertreiben und zwang diese zur Flucht zu Fuß. Eine sofortige Fahndung verlief erfolgreich und einer der beiden, ein 37-jähriger in Klagenfurt lebender Rumäne, konnte um 23.14 Uhr in der Nähe des Tatortes angehalten werden. Er hatte unter anderem Einbruchswerkzeug, sowie ein originalverpacktes Mobiltelefon bei sich. Diese wurden sichergestellt und der 37-Jährige festgenommen.

Zweitem Verdächtigen gelang vorerst die Flucht

Als zweiter Verdächtiger konnte ein 27-jähriger, ebenfalls in Klagenfurt lebender Rumäne, ausgemittelt werden. Diesem gelang jedoch vorerst die Flucht. Am Fluchtweg konnte Münzgeld in geringer Höhe aufgefunden werden. Es ist anzunehmen, dass in weitere Kfz eingebrochen wurde. Weitere Ermittlungen erfolgen.

