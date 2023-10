Halloween-Party in Gössendorf: Gruselige Stimmung für Groß und Klein

Veröffentlicht am 30. Oktober 2023, 06:30 / ©Team Gerald Wonner

Am 31. Oktober, ab 16 Uhr, findet in Gössendorf beim Sportzentrum wieder eine Halloween-Party für Groß und Klein statt. Neben gruseliger Stimmung mit Deko, Nebelmaschine und Lichteffekten gibt es Maroni, Sturm, Glühwein, Kinderpunsch und Brote. Für Kinder gibt es ein Süßigkeiten-Geschenk und der Kinderspielplatz hat ebenfalls in schauriger Atmosphäre geöffnet.

Die Halloween-Party: Wann? Am 31. Oktober 2023, ab 16 Uhr Wo? Beim Sportzentrum in Gössendorf, Sportplatzstraße 8077 Anmeldung/Eintritt? Kostenlos und keine Anmeldung notwendig Veranstalter? Team Gerald Wonner

