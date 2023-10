Süßes oder Saures: Das sind die Halloween-Hochburgen in Österreich

Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der Halloween-Anzeigen in Bezug zur Einwohnerzahl. Bezirke wie Bruck an der Leitha in Niederösterreich, Innere Stadt in Wien, Gänserndorf ebenfalls in Niederösterreich, Leopoldstadt und Mariahilf in Wien zählen demnach zu den „gruseligsten“ Bezirken Österreichs.

Halloween-Boom in Österreich

Die Analyse zeigt auch, dass das Interesse an Halloween in Österreich stetig steigt. Sowohl die Suchanfragen als auch die Anzahl der Anzeigen rund um das Fest haben im Vergleich zu den Vorjahren erheblich zugenommen. Die Ergebnisse der Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer Wien unterstreichen diese Entwicklung, indem sie aufzeigen, dass in diesem Jahr 85 Prozent der jungen Wiener Halloween feiern wollen.

Niederösterreich, Wien und Burgenland im Gruselfieber

Die Halloween-Begeisterung ist vor allem in Ostösterreich spürbar, wobei Niederösterreich, Wien und das Burgenland die vorderen Plätze einnehmen. Die Daten liefern interessante Einblicke in die regionalen Unterschiede und zeigen die wachsende Beliebtheit des Festes in Österreich.

Schaurig schöne Auswahl

Unter der Kategorie „Halloween“ finden sich derzeit auf willhaben etwa 10.000 Anzeigen, darunter auch einige bemerkenswerte Fundstücke, die das Gruselfest gebührend zelebrieren. Für Anhänger des Barbie-Fiebers ist das Schwester Shelly Halloween Cosplay-Kostüm eine hervorragende Wahl, um sich in eine Barbie-Krankenschwester zu verwandeln. Echte Fans von Horrorfilmen werden mit Sicherheit mit „Immortal Masks“ vertraut sein, einem renommierten US-Unternehmen, das für die Filmindustrie Kostüme produziert. Aus derselben Werkstatt stammt auch dieses einzigartige Kostüm, das zweifellos für einen maximalen Gruselfaktor an Halloween sorgt. Darüber hinaus ist derzeit Halloween-Dekoration im Wert von 380 Euro verfügbar.