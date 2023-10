Festnahme nach gefährlicher Drohung

Veröffentlicht am 30. Oktober 2023, 16:31 / ©fotolia.com

Die Festnahme des Beamten erfolgte über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz, nachdem der Mann im Verdacht steht, seine ehemaligen Kollegen und Vorgesetzte mit dem Umbringen bedroht zu haben. Grund dafür dürften bereits erfolgte disziplinäre Maßnahmen gegen den mittlerweile suspendierten Mann gewesen sein. Er war bereits Ende 2022 in den Innendienst versetzt worden, nachdem er Kollegen mehrfach belästigte und ein gerichtliches Betretungs- und Annäherungsverbot gegen ihn erlassen worden war. Auch ein Waffenverbot wurde gegen den Mann umgehend ausgesprochen.

Keine Einsicht

Offenbar unbeeindruckt von den bisherigen Maßnahmen, dürfte der Mann in der Folge immer wieder versucht haben, mit seinen ehemaligen Kollegen erfolglos in Kontakt zu treten. Ausgesprochene Drohungen führten nun zur Festnahme und sofortigen Suspendierung des Beamten. Er wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

