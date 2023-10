Bronze und Silber: Feuerwehrleute zeigen Können in Leistungsprüfungen

Am 14. Oktober legten sechs Feuerwehrleute ihre Technische Leistungsprüfung in Bronze in Radnig im Bezirk Hermagor ab. Die erfolgreichen Teilnehmer waren Stefan Baumgartner und Irmgard Hofer-Zimmermann von der FF Hermagor, Benjamin Presslauer, Rudolf Plattner und Erik van Meenen von der FF St. Lorenzen im Gitschtal sowie Heimo Pflügl von der FF Kötschach-Mauthen.

Prüfung in Silber

Am 15. Oktober absolvierte eine Gruppe aus der Marktgemeinde Kötschach-Mauthen die Technische Leistungsprüfung in Silber in Drobollach im Bezirk Villach-Land. Die erfolgreichen Mitglieder dieser Gruppe waren Gabriel Seiwald, Florian Lamprecht und Fabian Strieder von der FF St. Jakob im Lesachtal sowie Ermin Wald und Sonja Martin von der FF Kötschach-Mauthen. Für den Gruppenbewerb in Silber war bereits die erfolgreiche Absolvierung der Technischen Leistungsprüfung in Bronze erforderlich.

Aus – und Weiterbildung

Die Technische Leistungsprüfung ist Teil der modernisierten technischen Feuerwehrausbildung, die vom Kärntner Landesfeuerwehrverband entwickelt wurde. Diese Ausbildung ist modular aufgebaut und ermöglicht es den Feuerwehrleuten, praktisches Wissen und Fähigkeiten in kurzen und praxisorientierten Kursen zu erlernen und zu vertiefen. Die Technische Leistungsprüfung dient zur Ergänzung der Aus- und Weiterbildung im Umgang mit den Gerätschaften der Feuerwehren.