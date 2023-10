Ein weiterer Abend voller Musik und Improvisation im Saal Bela

Die Saal Bela Sessions laden zum zweiten Mal in diesem Jahr zu einer einzigartigen musikalischen Reise ein. Thomas Nečemer, der sein Akkordeon meisterhaft beherrscht, wird sich mit Markus Gruber am Schlagzeug, Thierry Fossemalle am Bass und Dirk Schilling an der Gitarre und Loops zusammenfinden, um eine faszinierende Mischung aus freier Improvisation und tanzbarer, minimalistischer Musik zu präsentieren.

Erste Session war ein voller Erfolg

Die erste Session im Oktober war ein großer Erfolg, und der Saal war voller glücklicher Tänzer, die sich von den mitreißenden Klängen mitreißen ließen. Aufgrund dieser positiven Resonanz haben sich die Musiker entschlossen, das Jahr in derselben Formation abzuschließen, bevor sie im Januar 2024 wieder gemeinsam auftreten,.