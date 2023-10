Kaltfront zieht durch: So wird das Wetter am Dienstag

Am Dienstag soll eine Kaltfront von Westen her durchziehen. Im Zusammenhang mit einem Tief über Oberitalien soll es recht verbreitet regnen, vor allem im Südwesten. „Im Tagesverlauf verlagert sich der Schwerpunkt des Regens dann mit durchziehenden, teils kräftigen Schauerzellen mehr und mehr in den Südosten, in der Westhälfte lassen die Niederschläge hingegen nach und zeitweise lockert es hier sogar auf“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Einzelne Schauer sollen jedoch ganz im Westen weiterhin durchziehen. „Der Wind weht mäßig, im Norden und Osten auch lebhaft aus West“, so die Experten. In der Früh bewegen sich die Temperaturen zwischen 4 und 16 Grad. Tagsüber solle die Temperaturen vor allem in der Osthälfte zurückgehen. Uns erwarten Temperaturen zwischen 7 bis 14 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2023 um 23:15 Uhr aktualisiert