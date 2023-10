Kaltfront zieht ins Land: Der Dienstag wird bewölkt und regnerisch

Am Dienstag zieht eine Kaltfront durch die Steiermark. Damit sollen größtenteils die Wolken überwiegen und dabei sollen auch immer wieder Regenschauer niedergehen. „Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber an der Alpennordseite auf rund 1500m Höhe ab, in den südlichen Gebirgsgruppen liegt sie noch deutlich höher“, wissen die Experten der GeoSphere Austria. Am frühen Vormittag sollen sich im Südosten noch teilweise Sonnenfenster ausgehen, „ehe auch hier die Front für kräftige Regengüsse, mitunter sogar begleitet von Blitz und Donner, sorgen wird“, so die Experten. Es sei mit Höchstwerten von 11 bis 17 Grad zu rechnen. Zudem soll es mit Durchzug der Front und auffrischenden Nordwestwind deutlich abkühlen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 30.10.2023 um 21:23 Uhr aktualisiert