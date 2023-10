Erneute Wetterwarnung: Wann Wind, Hagel und Starkregen erwartet werden

„In Verbindung mit einem rasch durchziehenden Italientief stellen sich am Dienstag nicht nur unbeständige, sondern im Südstau der Alpen auch sehr nasse Bedingungen ein“, so der Warnlagebericht von Marcus Rubel von der Unwetterzentrale. In der Früh sollen die Schauer und Gewitter kurzzeitig abklingen, ehe von Westen her bereits am Vormittag erneute Unwetter aus Süden bzw. Südwesten aufziehen. „Diese werden sich bis zum Nachmittag oder Abend immer wieder regenerieren und können ebenfalls für Wind, kleinkörnigen Hagel und Starkregen sorgen“, lautete die Warnung von „Skywarn Austria“.

Lokale Überschwemmungen erwartet

„Mit dem Durchgang einer Kaltfront am Vormittag kommt es nochmals zu kräftigen, teils gewittrigen Regenschauern. Die Schneefallgrenze sinkt im Norden bis auf 1600m, im Süden liegt die Schneefallgrenze um 2000 Meter“, so prognostiziert auf die GeoSphere Austria starke Regenfälle, die sich bereits in den Vormittagsstunden ergießen. Einige Teile der Warnkarte sind bereits „orange“ gefärbt, was bedeutet, dass die zweithöchste Warnstufe ausgerufen wurde. In diesen Regionen sollen lokal größere Niederschlagssummen möglich sein, sodass mit lokalen Überflutungen zu rechnen ist. Im Laufe des Nachmittages sollen die die Niederschlagspausen häufiger werden und am Abend in Richtung Südosten abklingen. Die Nacht soll ruhig verlaufen.

©Screenshot GeoSphere Austria

Wie geht es die nächsten Tage weiter?

„Zur Wochenmitte hin setzt sich ein Zwischenhoch und somit ruhigeres Wetter durch, allerdings wiederholt sich die Wetterlage ab Donnerstag wieder: zunächst kräftiger Südföhn gefolgt von Italientief mit ergiebigen Stauniederschlägen im Süden und Kaltfront“, prognostiziert Rubel den weiteren Wetterverlauf für die nächsten Tage.