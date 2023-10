Galerie: 95 Jahre „AUS DEM LAND – FÜR DAS LAND“

Die Dokumentation wurde am Sonntag, dem 29. Oktober um 16.30 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt und wurde in der KTS (Kärntner Tourismusschule) in Villach erstmals präsentiert. Die Vorpremiere fand im Warmbad Villach unter reger Beteiligung statt.

95 Jahre Kärntnermilch

Ein „Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Kärnten bietet Einblicke in die Geschichte der bäuerlichen Molkerei und geht auch der Frage nach, was Milchbäuerinnen und Milchbauern neben der Erzeugung eines hochwertigen Lebensmittels für die Gesellschaft leisten. Durch die Sommerweide auf den zahlreichen Kärntner Almen bleibt die wertvolle Kulturlandschaft erhalten und steht auch Gästen aus dem In- und Ausland zur Verfügung. Darüber hinaus fördert die Almweide die Tiergesundheit und sorgt für Milch von höchster Qualität.

