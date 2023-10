ÖBB plant Milliardeninvestitionen in Infrastrukturausbau bis 2029

Die österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) setzen ihren Kurs in Richtung Verkehrs- und Klimawende entschlossen fort. Mit einem Investitionsrahmen von 21,1 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2024 bis 2029 zielt der ÖBB-Rahmenplan darauf ab, mehr Menschen und Güter auf der Schiene zu verlagern. Dabei stehen der Ausbau von Kapazitäten durch neue und besser ausgelastete Strecken im Mittelpunkt dieser bahnbrechenden Initiativen. Die Investitionen sind ein wesentlicher Schritt, um die grüne Mobilität in Österreich nachhaltig zu fördern und den öffentlichen Verkehr zu einem Eckpfeiler der Verkehrswende zu machen.

Sicherung der Finanzierung trotz wirtschaftlicher Herausforderungen

Die Finanzierung der ehrgeizigen Ausbau-Projekte erfolgt in einem wirtschaftlichen Umfeld, das von hoher Teuerung und anhaltend hohen Inflationsprognosen geprägt ist. Dennoch ist es gelungen, die Finanzierung der bisherigen Projekte zu sichern. Diese Investitionen machen die ÖBB nicht nur zu einem zuverlässigen Mobilitätsanbieter, der der steigenden Nachfrage gerecht wird, sondern auch zu einem stabilen Partner für die Wirtschaft.

Kontinuierlicher Bahnausbau für Verkehrs- und Klimawende

Der ÖBB-Rahmenplan dient als Investitionsplan des Bundes in das Netz der ÖBB und passt die Zeitpläne und Kosten der laufenden Projekte an. Darüber hinaus ermöglicht er die Aufnahme weiterer wichtiger Schwerpunkte in den Plan. Große Projekte wie der Semmering Basistunnel, die Koralmbahn und der Brenner Basistunnel schreiten planmäßig voran. Im Sinne des Klimaschutzes liegt der Fokus auch auf dem Ausbau des Nahverkehrs in Ballungsräumen, der Attraktion von Regionalbahnen und der verstärkten Elektrifizierung. Infrastrukturanlagen für den Güterverkehr werden erweitert, und zukunftsorientierte Digitalisierung ist ein weiterer Schwerpunkt.

Neue Projekte und regionale Schwerpunkte

Im Rahmenplan werden auch neue Projekte und regionale Schwerpunkte festgelegt. Erste Mittel fließen in den Bau der Neubaustrecke Köstendorf – Salzburg, die durch den viergleisigen Ausbau der Weststrecke vor Salzburg höhere Kapazitäten und ein verbessertes Angebot im Personen- und Güterverkehr ermöglicht. Weitere neue Projekte sind der zweigleisige Ausbau der Strecke Werndorf – Spielfeld, der zweigleisige Ausbau des Abschnitts Nettingsdorf – Rohr-Bad Hall auf der Pyhrnstrecke sowie zwei Regionalbahnvorhaben: der Ausbau Herzogenburg – St. Pölten und die Attraktivierung der Ossiacherseebahn.

Anpassungen im Zeitplan

Der neue Rahmenplan umfasst auch Anpassungen im Zeitplan für einige Projekte. Durch optimierte Projektumsetzungen wird die geplante Inbetriebnahme von Projekten wie dem Ausbau Hinterstoder – Pießling-Vorderstoder um mehrere Jahre vorgezogen. In einigen Fällen, wie dem Nordabschnitt der Nordbahn oder dem zweigleisigen Ausbau der Franz-Josefs-Bahn, wurden Baubeginne verschoben, hauptsächlich aufgrund eines längeren Behördenverfahrens.

Reaktionen auf den Rahmenplan

Trotz der insgesamt positiven Auswirkungen des ÖBB-Rahmenplans haben einige lokale Vertreter Bedenken hinsichtlich der Berücksichtigung bestimmter regionaler Interessen geäußert. Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig und Team Kärnten-Chef Bürgermeister der Stadt Spittal an der Drau Gerhard Köfer haben Bedenken hinsichtlich der Berücksichtigung der Interessen von Kärnten und des Zentralraums geäußert. Sie betonen die Notwendigkeit spezifischer Investitionen in Kärnten und fordern eine verstärkte Berücksichtigung der regionalen Belange im Rahmenplan.