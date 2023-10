Auto-Einbrecher in Justizanstalt eingeliefert: „War nicht das erste Mal“

Wie berichtet, wurden am Sonntagabend, dem 29. Oktober 2023, zwei Rumänen von einer Anrainerin dabei beobachtet, wie sie in ein geparktes Auto in Klagenfurt einbrachen und dieses durchwühlten. Eine sofortige Fahndung verlief erfolgreich und zumindest einer der beiden – ein 37-jähriger in Klagenfurt lebender Rumäne – konnte noch in der Nacht von der Polizei angehalten werden.

Sieben Autos aufgeknackt

Im Zuge umfangreicher Ermittlungen konnten dem 37-Jährigen nun sieben Diebstähle und Einbruchsdiebstähle in Autos nachgewiesen werden. „Er wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert“, heißt es seitens der Beamten. Der zweite Tatverdächtige – ein 27-jähriger Rumäne, ist nach wie vor auf der Flucht. Weitere Ermittlungen laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2023 um 17:54 Uhr aktualisiert