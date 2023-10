Einbrecher knackten Tresor in St. Veiter Lokal

St. Veit an der Glan

Die bisher unbekannten Einbrecher hatten es auf die Büroräumlichkeiten des Lokales im Bezirk St. Veit an der Glan abgesehen. „Dort brachen sie einen Schlüsseltresor auf und stahlen in weiterer Folge die Tageslosung“, heißt es seitens der Polizei. Die Beamten ermitteln nun in dem Fall.