Umgekippter Anhänger stellte Florianis vor ein Rätsel

Am Einsatzort angelangt, fanden die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Gaishorn am See einen umgekippten Anhänger vor, der in einer angrenzenden Wiese lag. Von dem dazugehörigen Zugfahrzeug, geschweige denn von dem Lenker, fehlte jedoch jede Spur. „Die Vermutung lag also nahe, dass der Anhänger am Parkplatz abgestellt worden war, sich in weiterer Folge selbstständig machte und schließlich über die Böschung in die Wiese stürzte“, heißt es seitens der Einsatzkräfte. Die Florianis kontaktierten in der Folge das Unternehmen, dem der Anhänger gehörte. Die Bergung wurde von einem privaten Abschleppunternehmen übernommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2023 um 19:32 Uhr aktualisiert