Arbeiten für die Fernwärme sorgen für Sperren am Wochenende

Besonders entlang der Ossiacher Zeile sowie in der Ludwig-Walter-Straße kommt es bis zum 22. Dezember immer wieder zu Verkehrsverzögerungen. Während dieser Zeit kann es dort an den Wochenenden in Fahrtrichtung Süden zudem zu Sperren zwischen der Peraustraße und Ludwig-Walter-Straße kommen. Der Verkehr wird dann lokal umgeleitet.

Und weil Bäume gefällt werden, kommt es am Donnerstag, 2. November, in der Arnold-Clementschitsch-Straße 24 von 8 bis 10 Uhr zu einer Sperre.