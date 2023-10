Trotz vieler Ausfälle: Rotjacken wollen sich Sieg nicht entgehen lassen

Der EC-KAC musste am Sonntag erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen, beim 1:2-Verlust nach Penaltyschießen bei den Pioneers Vorarlberg verbuchten die Rotjacken aber zumindest einen Punkt. „Ich denke, dass wir zu Hause bislang sehr stark gespielt haben, auswärts aber noch Luft nach oben aufweisen. Als größten Unterschied würde ich das Energielevel sehen, wir sind in der Fremde nicht schlechter als unsere Gegner, es fehlt aber manchmal der Extra-Meter. Daher sind wir meist knapp am Erfolg dran, geben aber häufiger als nötig Punkte ab“, meint KAC-Verteidiger David Maier dazu.

Spiel gegen den HCB Südtirol

Nun steht den Rotjacken ein Spiel gegen den HCB Südtirol bevor. Dieser durchlebte bereits in den Anfangswochen der Saison eine Krise, der amtierende Vizemeister konnte nur eines seiner ersten acht Ligaspiele gewinnen. Nach dem Trainerwechsel mit Anfang Oktober ging es für die Füchse aber fast kontinuierlich bergauf, von den letzten acht Begegnungen wurden sechs gewonnen, in jeder ihrer jüngsten vier Partien gingen sie als Sieger vom Eis. „Der HCB Südtirol ist im Sturm sehr tief besetzt und verfügt über vier Linien, die allesamt scoren können. Wir schauen aber in erster Linie auf uns selbst und versuchen, die gute Offensivreihen des Gegners aus dem Spiel zu nehmen. Vorne gelingen uns hoffentlich selbst wieder einige Treffer – wie schon in den bisherigen Heimspielen“, erklärt Maier zuversichtlich.

Fünf Stammspieler ausgefallen

Der EC-KAC muss weiterhin auf gleich fünf Stammspieler der Offensivabteilung verzichten: Luka Gomboc, Raphael Herburger, Matt Fraser und Daniel Obersteiner fehlen verletzt, Kapitän Thomas Hundertpfund ist unverändert krank und steht zumindest für das Spiel am Mittwoch nicht zur Verfügung. Fraglich ist für das Duell mit dem HCB Südtirol auch die Mitwirkung von Niki Kraus, der angeschlagen ist und am Dienstag nicht am Eistraining teilnehmen konnte. Sebastian Dahm (angeschlagen) dürfte gegen Ende der laufenden Woche in das Eistraining zurückkehren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2023 um 20:29 Uhr aktualisiert