Wetterprognose: Wechselndes Bild mit Sonne und Wolken

Der Mittwoch bietet Österreich eine vielfältige Wetterkulisse. Im Norden und teilweise im Bergland gibt es noch einige Wolkenreste, während im Süden und inneralpin vereinzelter Nebel vorkommt. Ansonsten überwiegt sonniges Wetter. Am Nachmittag ziehen Wolken im Westen und Südwesten auf. Der Wind ist schwach bis mäßig, auf der Alpennordseite teilweise lebhaft. Die Temperaturen reichen von minus 2 bis plus 10 Grad am Morgen und steigen am Nachmittag auf 11 bis 18 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria verlauten. Lokale Unterschiede können auftreten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 31.10.2023 um 21:35 Uhr aktualisiert