Sonniges Wetter mit milden Temperaturen in der Steiermark erwartet

Am Mittwoch, dem Allerheiligentag, herrscht in weiten Teilen der Steiermark dank des Einflusses eines zwischenhochs trockenen und überwiegend sonnigen Wetters. Lokale Nebel- und Hochnebelfelder in den frühen Morgenstunden lösen sich schnell auf und machen Platz für strahlenden Sonnenschein. Die Temperaturen beginnen mit Werten zwischen 2 und 6 Grad und steigen im Tagesverlauf auf angenehme 13 bis 16 Grad an, so die Geosphere Austria.