Allerheiligen-Prognose: Sonne kämpft sich gegen Nebel und Wolken durch

Am Mittwoch, dem Allerheiligen-Feiertag, erwartet Kärnten überwiegend sonniges Wetter. Zu Beginn des Tages können Sie sich in den Tal- und Beckenlagen Nebel- und Hochnebelfelder halten, die sich im Verlauf des Vormittags auflösen werden. Besonders im Klagenfurter Becken könnte sich der Hochnebel als hartnäckig erweisen. Dennoch sollte sich auch dort im Laufe des Mittags die Sonne durchsetzen. Am Nachmittag werden Wolken von Westen her aufziehen, die den Sonnenschein beeinträchtigen. Die Temperaturen steigen erneut auf milde Werte zwischen 11 und 15 Grad an, so die Geosphere Austria.