Neuer Kontrollpunkt für Smartphones in Spittal

Bürgermeister Gerhard Köfer hat mit Wernher Hoffmann, Präsident des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen, sowie den Mitarbeitern des Vermessungsamtes Spittal den Kontrollpunkt am Spittaler Rathausplatz eröffnet.

Veröffentlicht am 1. November 2023

Handy-NutzerInnen haben nun die Möglichkeit, dies selbst zu überprüfen, da seit heute auch in Spittal ein sogenannter GPS (Global Positioning System)-Kontrollpunkt im südöstlichen Bereich des Rathausplatzes errichtet wurde. Der Spittaler Messpunkt ist der dritte in Kärnten und insgesamt der 23. Kontrollpunkt für Smartphones in Österreich. Die Punkte mit einer Genauigkeit von bis zu einem Zentimeter ermöglichen einen guten Vergleich mit der eigenen Handy-Ortung.

Einfach OR-Code scannen

Um diese Genauigkeit selbst zu testen, können Nutzer einfach den QR-Code vor Ort mit ihrem Smartphone scannen. Daraufhin öffnet sich automatisch eine Karte im Browser. Wenn das Handy dann direkt über der markierten Metallplatte gehalten wird, ist der Unterschied zwischen der tatsächlichen und der angezeigten Position des Handys erkennbar.