Messer gezückt: 14-Jähriger droht Vater seines Gegners mit dem Umbringen

Gegen 13.20 Uhr kam es am Jakominiplatz zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen kosovarischen Staatsbürger und einem 13-jährigen Afghanen. Der 37-jährige Vater und 16-jährige Bruder des kosovarischen Staatbürgers stellten den 13-Jährigen zur Rede. Plötzlich habe sich ein 14-jähriger syrischer Staatsbürger in die Szenerie eingemischt und den 16-jährigen Kosovaren mit Faustschlägen attackiert. Nachdem der Vater der beiden kosovarischen Staatsbürger abermals die Situation zu klären versuchte, soll der 14-jährige Afghane ein Springmesser gezogen und diesen mit dem Abstechen bedroht haben. Nach der ausgesprochenen Drohung ergriff der 14-Jährige die Flucht.

14-Jähriger festgenommen

Nach den Opfereinvernahmen ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Festnahme des 14-Jährigen an. Er konnte durch einen Vorwand in die Polizeiinspektion Schmiedgasse gelockt werden und er wurde festgenommen. Der 14-Jährige wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.11.2023 um 07:09 Uhr aktualisiert