Naturereignis: Zehn Häuser in Radenthein evakuiert

Im Raum Radenthein kam es heute, 1. November, gegen Mittag zu einem Naturereignis. „Ob es ein Murenabgang oder ein Felssturz war, kann ich derzeit nicht sagen“, erklärt ein Polizeipressesprecher auf Anfrage von 5 Minuten. Aufgrund dieses Vorkommnisses wurden zehn Wohnhäuser evakuiert.

Straßensperre noch unklar

Ob die B88 (Kleinkirchheimer Straße) für den Verkehr gesperrt wird, ist derzeit noch unklar. Der zuständige Landesgeologe war für 5 Minuten noch nicht erreichbar. Update: Wie der ÖAMTC berichtet, ist die B88 nun zwischen der Kreuzung nach Feld am See und Radenthein in beide Fahrtrichtungen gesperrt, Grund soll ein Steinschlag sein.

