Kooperation: VSV und WAC starten Zusammenarbeit mit cooler Ticket-Aktion

Den Auftakt dazu bildet eine gemeinsame Ticket-Aktion für die Fans beider Klubs: Beim Kauf eines Tickets für eines der beiden Spiele kann man am kommenden Freitag sowohl das Eishockey-Duell der Adler gegen die Graz 99ers in Villach sowie tags darauf das Kärntner Fußball-Derby in Wolfsberg live und hautnah erleben.

Ein gemeinsames Ziel

Zwei verschiedene Klubs, zwei unterschiedliche Sportarten, ein gemeinsames Ziel! Der EC iDM Wärmepumpen VSV und der RZ Pellets WAC wollen ihren Fans noch mehr Eishockey und Fußball bieten und haben sich sozusagen als Auftakt einer starken Vereins-Freundschaft auf eine gemeinsame Ticket-Aktion verständigt. Ganz konkret können die Fans beider Klubs am kommenden Freitag und Samstag mit dem Kauf eines Tickets gleich zwei Kärntner Top-Klubs unterstützen.

„Unsere Klubs verbindet Einiges“

„Unsere Klubs verbindet Einiges – beide Vereine werden von einem kleinen, aber umso engagierteren Team familiär geführt, es wird intensiv auf den Nachwuchs gesetzt, man schafft es, mit – im Vergleich zum Großteil der Konkurrenz – geringeren finanziellen Mitteln große sportliche Erfolge zu erreichen, und ist im Herzen der Fans ganz tief verankert. Wir wollen in Zukunft verschiedene Synergien nutzen und immer wieder gemeinsame Aktionen setzen“, betont VSV-Finanzvorstand Andreas Schwab. Und WAC-Präsident Dietmar Riegler ergänzt: „Obwohl es sich um zwei unterschiedliche Sportarten handelt, haben der VSV und der WAC in ihrer Philosophie und Vereinstätigkeit viele Gemeinsamkeiten. Diese Tatsache veranlasste uns einerseits zur Idee einer Vereins-Freundschaft und andererseits wollen wir durch die unterschiedlichen Blickwinkel aus zwei verschiedenen Sportarten voneinander profitieren.“

So funktioniert es:

So funktioniert die Ticket-Kooperation: Die Adler treffen am kommenden Freitag (Stadthalle Villach, Spielbeginn ist um 19:15 Uhr) auf die Moser Medical Graz99ers und für die Wölfe steht tags darauf mit Beginn um 17 Uhr in der Lavanttal-Arena das Kärntner-Fußball-Derby gegen den SK Austria Klagenfurt am Programm. Beim Kauf eines Tickets für eines der beiden Spiele bekommt man beim jeweils anderen Spiel freien Eintritt! Das bedeutet ganz konkret: Jeder Inhaber eines Tickets für das Spiel der Wölfe gegen den SK Austria Klagenfurt (egal ob Tagesticket oder Abo) erhält beim Vorweisen dieses Tickets an der Abendkasse beim Spiel der Adler gegen die Graz 99ers freien Eintritt (Sitzer sowie Stehplatz-Karten, solange der Vorrat reicht) – und natürlich umgekehrt. Also: Mit einem Ticket Spitzenfußball in der Lavanttal-Arena sowie Top-Eishockey in der Villacher Stadthalle erleben.