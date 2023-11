36-Jähriger in Tirol tot gefunden: Obduktion bringt Licht ins Dunkel

Das ergab eine Obduktion am Institut für gerichtliche Medizin der Universität Innsbruck. Die Ermittlungen dauern weiter an, auch Hinweisen aus der Bevölkerung wird nachgegangen. Der Täter war vorerst noch unbekannt. Der Verstorbene war von seinen Nachschau haltenden Eltern gefunden worden. Die Exekutive bat Personen, die im Bereich Itter in den vergangen Tagen ungewöhnliche Wahrnehmungen zu Personen oder Fahrzeugen gemacht hatten, sich umgehend an die Polizei oder das Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 059133 701133 zu wenden. Einige Hinweise waren bis Mittwochabend bereits eingegangen. (APA, 1. 11. 23)