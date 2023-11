20-Jähriger von Polizei geschnappt: Bedrohte Bekannten mit dem Umbringen

Der 20-Jährige dürfte gegen 3 Uhr die Wohnadresse eines ebenfalls 20-jährigen Bekannten aufgesucht und gegen die Tür getreten zu haben. Als der Bekannte die Tür öffnete wurde er vom Verdächtigen attackiert und mit einem mitgebrachten Küchenmesser bedroht. Das unverletzt gebliebene Opfer konnte den Angriff abwehren und erstattete am Morgen danach die Anzeige bei der Polizei.

Müll in Brand gesetzt

Bei der Staatsanwaltschaft Graz wurde in der Folge ein Festnahmeauftrag gegen den 20-jährigen Angreifer erwirkt. Er wurde festgenommen und die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Bei seiner Beschuldigtenvernehmung zeigte sich der Verdächtige geständig aus Eifersucht gehandelt zu haben und gab auch zu, am 18. Oktober 2023 durch das Wegwerfen einer brennenden Zigarette in einen Müllcontainer in Gratkorn diesen in Brand gesetzt zu haben. Durch den Brand, der von der Feuerwehr rasch gelöscht worden war, entstand erheblicher Sachschaden, verletzt wurde niemand.