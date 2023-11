Kräftige Regenschauer und Gewitter am Donnerstag

Vom Lesachtal über das Gailtal bis zum Bereich der Karawanken soll es bereits am Vormittag immer wieder leicht regnen. Am Nachmittag soll sich der Regen auf weite Teile Oberkärntens ausbreiten. Es wird frisch: „Die Tageshöchstwerte erreichen bei Regen meist nur mehr rund 10 Grad, im Südosten sind mit teils kräftigem Föhn noch bis 16 Grad möglich. Am Abend und in der Nacht zum Freitag kommt es zu lebhaftem, auf den Bergen und am Fuße der Karawanken auch zu stürmischem, Südwind“, so die Prognose. Von Südwesten her greifen kräftige Regenschauer über, in Oberkärnten und im Südstau soll es mit eingelagerten Gewittern anhaltend sehr intensiv regnen.