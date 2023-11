Wechselhaftes Wetter erwartet die Steiermark am Donnerstag

Am Donnerstag kommt wieder lebhafter Südföhn auf, im Gebirge soll es zum Teil sehr stürmisch werden. Zwischendurch soll sich die Sonne blicken lassen, besonders im Osten der Steiermark ist die Chance hoch, dass es zu ein paar Sonnenstunden kommt. „Nur in der westlichen Obersteiermark können zeitweise schon dichtere Wolken auftauchen, der eine oder andere kurze Regenschauer kann am Nachmittag im Oberen Murtal bereits durchziehen“, so prognostiziert die GeoSphere Austria. In der Früh ist es frisch mit Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad, am Nachmittag werden Höchstwerte von 13 bis 18 Grad erwartet.