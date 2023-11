Über 100 km/h: Heftiger Sturm und Starkregen im Anmarsch auf Kärnten

Veröffentlicht am 2. November 2023, 09:40 / ©5 Minuten

Konkret geht man von zwei Tiefs aus, die Kärnten von Donnerstag auf Freitag beziehungsweise von Samstag auf Sonntag erreichen sollen. Von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, besteht für Kärnten eine Sturmwarnung. Die Spitzen sollen im Karawankengebiet bei rund 100 km/h liegen, noch höhere Windgeschwindigkeiten werden in Berglagen erwartet.

Hier werden die stärksten Niederschläge erwartet

Was die Niederschläge angeht, so liegt der Schwerpunkt zwischen den Karnischen Alpen und dem Villacher Raum. „Die Gesamtmenge bis Sonntagabend könnte um die 150 Millimeter in den Staulagen erreichen. Bis zu 100 Millimeter sind im Oberen Gailtal vom Lesachtal bis Hermagor möglich“, teilte das Land Kärnten mit. Die Regenwelle von Samstag auf Sonntag soll dann deutlich schwächer ausfallen, bis zur Mitte der kommenden Woche soll es eine Wetterberuhigung geben.

Windspitzen von über 100 km/h möglich

Die Meteorologen der GeoSphere sagen für Donnerstag folgendes voraus: „Am Nachmittag wird der Regen in den Karnischen Alpen kräftiger und allmählich breitet er sich auf ganz Oberkärnten aus. Auch nach Osten hin können dann bei meist dichten Wolken schon erste Schauer auftauchen, die meiste Zeit bleibt es hier mit föhnigem Südwestwind aber noch trocken. Der Wind aus Süd bis Südwest legt zu und frischt am Nachmittag streckenweise lebhaft bis kräftig auf.“ Ab den Abendstunden sei stellenweise mit heftigen Sturmböen zu rechnen. Die Spitzen können speziell im Bereich der Karawanken um 100 km/h und mehr erreichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.11.2023 um 10:02 Uhr aktualisiert