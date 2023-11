Steiermark in Trauer: Früherer Bundesratspräsident verstorben

Landeshauptmann Christopher Drexler und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang reagieren tief betroffen auf die Nachricht über das Ableben von Gregor Hammerl. „Der plötzliche Tod von Gregor Hammerl macht mich tief betroffen. Die Steiermark verliert mit ihm einen Menschen, der über Jahrzehnte größtes gesellschaftliches Engagement gelebt hat. Einen Menschen, der sich dem Dienst an seinem Land verschrieben hat – zuerst als Soldat und Personalvertreter beim Österreichischen Bundesheer, dann auch als Gemeinderat, Landtagsabgeordneter, Bundesrat und als Präsident des Bundesrates“, so Drexler.

„Sein Einsatz bleibt unvergessen“

„Sein Einsatz im Sozialbereich, in der Pflegepolitik und in der stets überzeugten und engagierten Vertretung der Seniorinnen und Senioren bleiben unvergessen. Er war ein Kämpfer für die älteren Menschen in unserem Land. Gregor Hammerl hat sich all seinen Aufgaben mit Leib und Seele und ganzer Kraft gewidmet. Er hat seine Positionen mit größter Leidenschaft vorgetragen und hat mit Hartnäckigkeit im positivsten Sinn viel Gutes für unser Land erreicht. Die Steiermark wird ihm ein ehrendes Andenken in Dank, Anerkennung und größtem Respekt für seine Leistungen wahren. Ich bin dankbar, für viele gemeinsame Erinnerungen, die uns weiterhin verbinden. Mein aufrichtiges Beileid gilt in dieser Zeit der Trauer seiner Familie“, zeigt sich der Landeshauptmann betroffen.

Stets in Erinnerung

„Gregor Hammerl hat sich in verschiedenen Funktionen über Jahrzehnte für die Interessen der Steirerinnen und Steirer eingesetzt und dabei vieles bewirkt. Er wird aber nicht nur für seine politische Tätigkeit, sondern auch für seine herzliche Art als Mensch stets in Erinnerung bleiben. Ich erinnere mich gerne an viele spannende und interessante Gespräche mit ihm zurück und bin dankbar, dass ich Gregor Hammerl kennenlernen durfte. Mein aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie, der ich viel Kraft in diesen schweren Stunden wünsche“, sagt Landeshauptmann-Stv. Anton Lang.